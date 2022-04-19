Предварительно, артист давал показания после смерти знакомого

Телеведущего и юмориста Максима Галкина допросили в полиции Израиля. По данным издания "Стархит", артист оказался последним, кто видел своего знакомого незадолго до смерти. Предварительно, мужчина, имя которого в статье не называется, утонул на пляже.

Официально информация о том, что Галкин давал показания в полиции Израиля, не подтверждена. В своих соцсетях артист не комментировал эту тему.

Галкин после начала спецоперации на Украине покинул Россию и уехал в Израиль с семьей — женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

Ранее артист объяснил, почему не может вести в прежней развлекательной манере свои соцсети. "Я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать, поэтому такими, как до 24 февраля, они не будут", — сообщил Галкин.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Цель — денацификация и демилитаризация страны.

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