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ВС России открыли коридор для сдающихся боевиков с "Азовстали"

15:28
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Организованы пункты питания и первой медпомощи

Готовые сложить оружие украинские военные и боевики, блокированные на заводе "Азовсталь", могут выйти по гуманитарному коридору. Его открыли с 14:00 ВС России, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14.00 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", - заявил генерал.

По словам Мизинцева, подразделения ВС России и формирования ДНР по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние. Введен режим полной тишины, прекращены любые боевые действия. На трех направлениях развернуты гуманитарные колонны, в каждой из них по 30 автобусов для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Развернуты пункты встречи и временного размещения, пункты питания и медицинской помощи. В Минобороны призвали киевский режим проявить благоразумие и приказать боевикам прекратить бессмысленное сопротивление, передает РИА Новости.

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