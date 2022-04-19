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Россия высылает бельгийских и голландских дипломатов

15:35
  • вторник
  • 19 апреля 2022

В ответ на недружественные действия этих стран

Министерство иностранных дел России сообщило во вторник о вызове в ведомство посла Бельгии. Ему заявили протест в связи с высылкой 21 сотрудника российских загранучреждений.

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"Послу вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая", - сказано в сообщении.

Кроме того, в МИД прибыл посол Нидерландов. Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге.

"Также было указано на недопустимость злоупотребления Нидерландами своими правами и привилегиями как принимающего ОЗХО государства", - уточняется в сообщении.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе дипломатического характера.

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