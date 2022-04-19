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КХЛ ужесточит лимит на легионеров

15:45
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Будут внесены изменения в приказ Минспорта

В Континентальной хоккейной лиге ожидаются изменения в регламенте в следующем сезоне, передает "Спорт-Экспресс".

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В настоящее время рассматривается возможность внесения изменений в приказ Министерства спорта о допустимом числе иностранцев в клубах КХЛ. Его намерены сократить с пяти до трех в матче.

Вместе с тем легионерами по-прежнему не будут считаться хоккеисты из Белоруссии и Казахстана.

Победителю плей-офф КХЛ с 2009 года вручают Кубок Гагарина. Рекордсменом по победам является "Ак Барс" (2009, 2010, 2018). В финальной серии нынешнего сезона играют ЦСКА и "Металлург".

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