Жители украинского района проголосовали за присоединение к ДНР

Решение единогласно принял народный сход

Народный сход Розовского района Запорожской области Украины решил присоединиться к Донецкой народной республике. За это решение жители района проголосовали единогласно.

"Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание на котором присутствовали уполномоченные люди местными жителями для принятия решений", — написал в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко

Журналист опубликовал и видео, снятое во время народного схода. На кадрах видно, как присутствующие голосуют за присоединение к ДНР. Розовский район Запорожской области имеет общую границу с Донецкой народной республикой.

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