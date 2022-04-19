Банки обяжут раскрывать полную стоимость ипотеки

Финансовым организациям придется более открыто конкурировать друг с другом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что, выдавая ипотеку, банки будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку.

"Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет", - уточнил глава кабмина (цитата по ТАСС).

По его словам, банкам придется более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что стоимость жилья в 2022 году вырастет в пределах инфляции или ниже этого уровня. На поддержание льготной ипотеки в этом году из бюджета выделят до 80 миллиардов рублей

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