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Банки обяжут раскрывать полную стоимость ипотеки

16:04
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Финансовым организациям придется более открыто конкурировать друг с другом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что, выдавая ипотеку, банки будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку.

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"Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет", - уточнил глава кабмина (цитата по ТАСС).

По его словам, банкам придется более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что стоимость жилья в 2022 году вырастет в пределах инфляции или ниже этого уровня. На поддержание льготной ипотеки в этом году из бюджета выделят до 80 миллиардов рублей

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