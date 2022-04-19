Минобороны сочло вбросом сообщение о гражданских на "Азовстали"

Фейк придуман для спасения националистов, считают в оборонном ведомстве

Минобороны сочло вбросом информацию о мирном населении на заводе "Азовсталь", территорию которого с утра вторника штурмуют ВС России. В оборонном ведомстве уверены, что фейк придуман для спасения украинских националистов – именно они, считают в МО России, укрываются на заводе.

"Обращаемся к представителям киевской власти: "Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры". При этом, руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении", — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона напомнила, что использование гражданского населения в качестве "живого щита" в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом.

Утром 19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что формирования ДНР при поддержке российской авиации и артиллерии начали штурм мариупольского завода "Азовсталь".

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