Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Водолеям предстоит наладить общение в семье, а девы получат доступ к тайнам

Овны

Солнце окончательно простилось с вашим знаком, давая вам возможность расстаться с чем-то неактуальным. Смелее идите вперед, особенно в делах, приносящих вам деньги.

Тельцы

Солнце вошло в ваш знак, а значит, стартует череда дней рождения! Постарайтесь сегодня найти время помедитировать, настроиться на продуктивный и счастливый новый личный год.

Близнецы

Как вы, наверное, уже заметили, месяц перед днем рождения часто оказывается непростым. Все дело в снижении уровня энергии – скорректируйте свои планы с учетом этого факта.

Раки

Вы почувствуете поддержку и уважение окружающих, ваш авторитет заметно подрастет. Сегодня все представители этого знака получат шанс сделать что-то значительное, впечатляющее и благородное.

Львы

Принимать сложные решения и брать ответственность на себя очень важно для представителей этого гордого знака. Готовность меняться и адаптироваться под непростые обстоятельства будет преимуществом.

Девы

Солнце на месяц поселилось в родственном знаке Тельца, что ставит вас в привилегированное положение. Вы будете раньше других что-то узнавать и получите доступ к тайнам.

Весы

Вы найдете потерянные вещи, получите важные документы или нужную справку. Хорошо обращаться в государственные органы с запросами: может быть, и не быстро, но вы все получите.

Скорпионы

Весь ближайший месяц вы будете возвращаться к мыслям о личной жизни или надежном партнерстве. Обстоятельства будут благоприятными для реализации задуманного.

Стрельцы

Для вас весна - это всегда долгожданное и радостное время, когда так не хочется думать о скучных вещах. Тем не менее заставьте себя сделать что-то полезное для своего здоровья.

Козероги

Солнце перешло сегодня в знак родственной для вас земной стихии – знак Тельца. Вас ждет прилив энергии: начинайте занятия спортом, покупайте яркие обновки, меняйте прическу.

Водолеи

Вам предстоит навести порядок в доме или наладить семейные коммуникации. Посмотрите сами, что требует вашего внимания, и закатывайте рукава: если не вы, то кто сделает это?

Рыбы

Солнце перешло в знак Тельца и протянуло руку Марсу – это добрый знак! Вам будет проще действовать активно и бесстрашно, спешите этим воспользоваться! Ваш девиз: меньше слов, больше дела!

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