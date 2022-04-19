Последний оплот боевиков в Мариуполе: что происходит на "Азовстали"

Штурм завода продолжается

Россия сегодня вновь открывала коридоры для безопасного выхода заблокированных в Мариуполе на "Азовстали" боевиков и наёмников. Им гарантировали сохранение жизни и применение других норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Эта информация была доведена в том числе и до украинского руководства. Однако по истечении объявленного режима тишины никто из силовиков предложением так и не воспользовался. Зато мирные граждане - порядка 120 человек - наконец смогли выбраться из находящихся в непосредственной близости к комбинату жилых домов.

Одной из целей режима тишины было позволить выйти с территории завода "Азовсталь" гражданскому населению, которое, по словам украинской стороны, находится в подземельях металлургического комбината. Гуманитарными коридорами, как сообщили российские военные, никто не воспользовался. Боевики "Азова" вновь отказались сложить оружие. Однако в разных частях Мариуполя со стороны завода на блокпосты вышли порядка ста гражданских, которые более месяца находились в подвалах.

"Помощи никакой. Говорили: "Наше руководство о вас знает, будут эвакуировать". Не было намека даже. Медикаменты просили – принесли просрочку, до 2014 года", - рассказала Жанна Лукоянова.

Люди рассказывают, что с националистами им приходилось общаться достаточно много. И это общение не было приятным. Жителей сгоняли в подвалы, пока те занимали их дома. Когда начались бои, эвакуации не было.

"Приехали парни с белыми повязками. Сказали, что будет эвакуация. Спасибо им большое, что вывели", - говорит Виктория.

После завершения режима тишины артиллерия и авиация вновь начали наносить удары по территории завода. На видео - база националистических бандформирований.

Глубокий подвал, уходящий под землю на несколько метров. Здесь прятались от обстрелов боевики. Найдена тетрадь с тактическими схемами ведения боев. Судя по всему, иностранным наемникам отводилась одна из главных ролей, потому что их расположение - в атакующей группе. Комплекты, начиная от патронов к автоматам и заканчивая боеприпасами к гранатометам, – на каждом углу.

Судя по воронкам, бой был скоротечным. Сообщается о корректировке с воздуха, благодаря чему укрепрайон боевиков уничтожили очень быстро. Эти места еще будут обыскивать - националисты организовывали схроны с оружием.

Когда в Мариуполе начались бои, раненых боевиков развозили по местным больницам. В одной из них лечить украинских солдат отказались.

"По-хамски разговаривали. Положили на матрасы. Они начали курить, бычки тушить об пол. Девочки говорили: "Загорится, воды нет, тушить нечем". Они: "Дайте нам одеяла и подушки". Нам с больных что ли снимать? С лежачих?" - рассказала агент по снабжению больницы №1 в Мариуполе Яна Опанасенко.

Врачи больницы хотят выйти на работу как можно скорее. Пока же сюда приходят местные жители, которые ищут погибших родных и близких. "Дочь свою нашел. В морге. 40 дней искал", - плачет мужчина.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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