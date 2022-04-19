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Мишустин призвал помочь россиянам восстановить доход

18:12
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Также необходимо поддерживать бизнес в условиях санкций, сообщил премьер

Правительство обязало банки раскрывать полную информацию о реальной стоимости ипотеки. Как пояснил на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер Михаил Мишустин, такая мера обеспечит более открытую конкуренцию между финансовыми организациями.

Коснулись и специальных программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в сфере промышленности, торговли и агрокомплекса. Кабмин сделает всё, чтобы у ведущих производителей была возможность оперативно перестроить работу и найти новых поставщиков и покупателей, передает "ТВ Центр".

Кроме того, регионам окажут помощь в закупке лекарств и медицинских изделий. Мэр Москвы, который является первым заместителем председателя Комиссии, на заседании рассказал о вопросах, связанных с перенастройкой в условиях санкций рынка труда.

"Один из больших и серьёзных вызовов - занятость. Мы видим некую волатильность на рынке труда, но тем не менее каких-то сверхкритических явлений нет. Программы, запущенные Минтрудом, действуют. Параллельно запускаются программы и мониторятся ситуации со стороны регионов. Критических каких-то ситуаций в настоящее время нет. Тем не менее мы должны держать руку на пульсе", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спасибо, Сергей Семенович. Важно продолжать совместно с главами регионов мониторить ситуацию на местах, поддерживать бизнес в текущих условиях, чтобы он быстрее адаптировался, как вы сказали, и чтобы все проекты работали без сбоев и, конечно, надо помогать людям, которые столкнулись с потерей работы или находятся в другой трудной жизненной ситуации, быстрее восстановить им доход", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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