ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Инфляция в России продолжила замедляться

16:21
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Данные привел глава Минэкономразвития

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что инфляция в стране на минувшей неделе продолжила замедляться.

Инфляция в зоне евро установила новый рекорд
Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить 17-20%

"У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - сказал глава ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Решетников, со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%, при этом в начале марта темпы роста были на уровне более 2% в неделю.

Согласно данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.