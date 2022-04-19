Инфляция в России продолжила замедляться

Данные привел глава Минэкономразвития

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что инфляция в стране на минувшей неделе продолжила замедляться.

"У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - сказал глава ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Решетников, со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%, при этом в начале марта темпы роста были на уровне более 2% в неделю.

Согласно данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.

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