Сдавшиеся украинские военные рассказали об отношении ВС России к пленным

Всем, кто сложил оружие, дали еду и оказали медпомощь

Россия сегодня вновь открыла коридоры для безопасного выхода заблокированных в Мариуполе на "Азовстали" боевиков и наёмников. Им гарантировано сохранение жизни и применение других норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Эта информация доведена в том числе и до украинского руководства. Однако до сих пор предложением никто не воспользовался. При этом украинские СМИ сегодня публикуют сообщения о якобы множестве мирных граждан с детьми, которые сейчас также находятся на "Азовстали". Если эти утверждения соответствуют действительности, то в нашем оборонном ведомстве призывают Киев принять меры для освобождения людей, используемых в качестве "живого щита".

Уже несколько часов в Мариуполе действует режим тишины. Российские подразделения и бойцы ДНР по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние. Для националистов это последний шанс оставить промзону и прекратить сопротивление. В ряде украинских СМИ начала распространяться информация, что на позициях боевиков находятся ещё и гражданские. Если это правда, в Минобороны призывают немедленно вывести людей в безопасное место. Все условия для этого созданы.

"Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов. Обращаемся к представителям киевской власти. Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры. Насильственное удерживание гражданского населения в качестве "живого щита" в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом", - сказал глава межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Для выхода действуют три направления - на каждом из них дежурят бригады врачей для оказания медицинской помощи. Всем радикалам, кто сложит оружие, военные гарантируют полную безопасность, это подтверждают более чем полторы тысячи солдат ВСУ, которые уже сдались в плен в Мариуполе.

"Я был в шоке. Отношение было, как к обычным людям. Мне сделали перевязку. Сделали какие-то хирургические вещи. Еще раз хочу поблагодарить врачей. Не ожидал, что будет такое отношение ко мне. То, что нам говорили, что нас тут будут избивать... Вообще такого не было", - рассказал матрос 36-й бригады ВСУ Юрий Андриенко.

"Кормят хорошо. Я не ожидал. Нам говорили совсем другое. Мы тут лежим наравне с их ранеными, отношение ничем не отличается. Парни, если вы в такой же ситуации, лучше сделайте этот выбор и выходите. Оно того не стоит", - говорит военнослужащий 36-й бригады ВСУ Юрий Подаванский.

В Минобороны призвали киевские власти проявить благоразумие и со своей стороны отдать приказ о сдаче боевикам, а также отпустить мирных людей. Но готова ли к этому Украина - ситуацию в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать как повод для отказа от переговоров с Россией. Причины очевидны - в Киеве ослеплены западной поддержкой, обратили на это внимание и в Минобороны.

"США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца", - заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Минобороны сегодня опубликовали новые списки погибших солдат и офицеров ВСУ. Как следует из документов, кроме убитых, еще 55 человек ранены. 57 дезертировали. В ведомстве сообщили, что националисты готовят новую провокацию. На этот раз в Одессе. Спецслужбы Украины намерены переодеться в форму российских военных. И устроить демонстративный расстрел мирных жителей. А потом растиражировать кадры в западных СМИ. Сами же бойцы ВСУ уже в открытую высказывают своё недовольство президентом - он обещал на западные гранты платить солдатам по 100 тысяч гривен в месяц.

"До сих пор мы в 95-й бригаде не получили зарплату. Когда на карте осталось семь гривен, думаешь, что с ними делать. Публиковать пост: "Люди, скиньте денег, нам надо запчасти на машины". Или, может, уже надо пойти и выкинуть всех этих финансистов в окна", - предложил украинский военный.

Тем более, что российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации. Так выглядит запуск высокоточной ракеты Х-29 с борта Су-34. Цель - бронетехника ВСУ. По данным объективного контроля, задачу экипаж успешно выполнил. Авиация активно применяется в Донбассе - жители ЛНР публикуют кадры пролётов истребителей ВКС в районе Стаханова. А это уже виды Донецка. По опорным пунктам ВСУ точечные удары наносят тактические комплексы "Искандер".

В арсенале - как баллистические, так и крылатые ракеты. С дальностью стрельбы до 500 километров. А так работа артиллерии ДНР выглядит в инфракрасной камере дрона - корректировка огня при помощи подобных систем обеспечивает высочайшую точность (см. видео репортажа).

"Нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Черновая Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

А так украинские танки уничтожают уже на земле. Спецоперация по защите Донбасса вступает в следующую фазу - это понятно и по нарастанию интенсивности боевых действий, и по заявлениям из Москвы.

"Операция на востоке Украины направлена на - как уже было объявлено - полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Цели спецоперации понятны - это защита рубежей России. В Белгородской области под огнём украинских военных оказалось село Головчино. По предварительным данным, применялись запрещённые кассетные боеприпасы. Повреждены более 30 домов. Два человека попали в больницу.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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