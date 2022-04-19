Президент Молдавии одобрила запрет георгиевской ленты

Майя Санду объяснила, что символ изменил значение

Москва объявила persona non grata 15 дипломатов из Нидерландов. Они должны покинуть Россию в двухнедельный срок. До 3 мая отправятся домой также несколько их бельгийских и австрийских коллег. Такое решение было принято в ответ на необоснованную высылку сотрудников российских представительств в этих государствах. На фоне довольно напряжённых дипломатических отношений с нашей страной Запад продолжает интенсивно накачивать Украину оружием, в том числе наступательным. Вашингтон обещает в ближайшее время прислать Киеву самоходные зенитные установки.

Вступать с Россией в переговоры Великобритания не планирует, даже по поводу обмена своих подданных, которые сейчас находятся в плену. Гражданам якобы и так говорили: не приезжать в зону боевых действий. Великобритания сейчас занята другими, более насущными делами. Министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис говорит об этом прямым текстом.

"Мы фактически проходим процесс введения санкций в отношении людей, близких к путинскому режиму. Мы не будем думать о том, как помочь России. Мы хотим, чтобы режим Путина потерпел неудачу. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать украинский народ, правительство и президента Украины Владимира Зеленского", - заявил он.

Речь идёт в первую очередь об интенсивной накачке Киева вооружением. Телеканал Sky News со ссылкой на анонимные источники среди военных сообщает: в самое ближайшее время на Украину отправится партия самоходных зенитных установок Stormer. Министр обороны Бен Уоллес должен проинформировать об этом Палату общин. Информацию тележурналистов подтверждают газетчики из The Sun. Британия явно подаёт пример всему Евросоюзу. Из общей казны Брюссель уже выделил 1,5 миллиарда евро на поставки военного оборудования. Удивительно, но по логике ЕС поставка вооружений - не равно эскалация конфликта.

"Больше оружия не означает больше войны. Больше оружия для Украины лишь означает больше способностей для армии защищать свою страну, своих граждан. Мы продолжим требовать от России остановить всю агрессию. Мы также продолжим прорабатывать санкции в отношении России. Когда придёт время, мы о них объявим", - сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

В Брюсселе пытаются ввести эмбарго на российские энергоносители таким образом, чтобы резкий отказ от нефти и газа не отрикошетил при этом по экономике самого Евросоюза. Вот только сделать это практически невозможно. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках предвыборной кампании продолжает убеждать свой народ, что Париж не так уж сильно и зависит от поставок ресурсов из Москвы, а значит от них можно смело отказываться. Что делать остальным странам, не сообщается. В Латвии до конца года объявлен энергетический кризис. До 31 декабря полиция и служба госдоходов будут внимательно следить, чтобы из страны не вывозили нефтепродукты. Запасы в хранилищах серьёзно истощены - народному хозяйству их хватит лишь на 90 дней. Цены на энергоресурсы в Европе продолжают бить рекорды. В Германии уровень годовой инфляции вырос почти до 7,5%. Вслед за топливом ожидаемо дорожают и продукты. Покупательская способность при этом снижается.

Непонятно, когда рост стоимости продовольствия остановится. Некоторые сети супермаркетов объявили о дальнейшем повышении цен на отдельные категории продуктов. Каждый седьмой взрослый житель Германии (15,2%) едва может покрывать свои расходы на жизнь. Ещё в январе таковых было 11%. Две трети респондентов также заявили, что вынужденно сократили расходы в связи с ростом цен.

Затягивать пояса в угоду слепому желанию проучить Россию готовы не все европейские государства. Венгрия объявила, что вводить санкции на энергоносители не будет - благополучие своего народа гораздо важнее. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Более того, согласен Будапешт и на условия Москвы об оплате поставок голубого топлива в рублях. Венгрия не рассматривает эти выплаты как нарушение условий санкционной политики ЕС.

Лидеры остальных европейских демократий пока придерживаются откровенно русофобской риторики. Президент Молдавии Майя Санду всё же одобрила решение правительства запретить в стране георгиевскую ленту.

"Страна не может мириться с использованием символов, которые поддерживают российские действия на Украине. Символы меняют свое значение в соответствии с реалиями. Они относятся не к войне 77-летней давности, а к сегодняшним событиям на Украине. Теперь за изготовление, продажу, распространение и демонстрацию таких символов будут действовать штрафы до 9000 леев или до 60 часов общественных работ", - заявила президент Молдавии Майя Санду.

9 тысяч леев - это примерно 38 тысяч рублей. Местные левые партии уже пообещали обжаловать закон в Конституционном суде.

Примером Молдавии вдохновились в Литве. Там за публичную демонстрацию георгиевской ленты и знаков Z и V придётся выложить до 700 евро физическому лицу и до 1200 - юридическому.

По-прежнему в немилости и русский композитор Пётр Чайковский. Теперь его увертюру "1812 год" отказался исполнять оркестр мексиканского штата Сакатекас. В нашем посольстве это решение назвали классическим проявлением русофобии.

Александра Сергомасова, Алексей Жук. "ТВ Центр".

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