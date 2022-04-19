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Собянин заявил о волатильности на рынке труда

16:52
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Власти держат "руку на пульсе"

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Одной из тем, которую затронул градоначальник, стала ситуация на рынке труда.

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"Мы видим некую волатильность на рынке труда, но, тем не менее, каких-то сверхкритических явлений нет", - сказал мэр, которого цитирует "Интерфакс".

Собянин добавил, что ситуацию с занятостью власти считают одним из главных сегодняшних вызовов, в связи с чем намерены держать "руку на пульсе".

Во всех субъектах страны созданы комиссии по устойчивому развитию экономики, их возглавляют главы регионы, уточнил глава города.

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