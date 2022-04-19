Путин и Пашинян начали переговоры в Ново-Огарево

Стороны намерены обсудить вопросы безопасности

В Ново-Огарево началась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА "Новости".

"Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами", - сказал российский лидер.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что отношения между Ереваном и Москвой находятся на очень высоком уровне, Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе визита премьера Армении в Москву планируется подписание пакета двусторонних документов. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества.

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