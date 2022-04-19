Медведев указал на невозможность "задушить" Россию

Запад развязал экономическую войну

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во вторник, что против страны ведется экономическая война, но у Запада не получится задушить Россию или изолировать ее.

По словам Медведева, в связи с расширением НАТО Россия должна быть готова к агрессивным действиям.

В актуальных условиях финансирование госзадания на научные цели и само госзадание требуют корректировки, продолжил зампред Совбеза. Он также отметил, что вузы, которые принимают на обучение беженцев с Украины или из Донбасса, должны получить бюджетную поддержку, передает ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад во главе с США называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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