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Cтоимость кинопроизводства в России выросла втрое

17:55
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Власти принимают меры для сохранения отечественной киноиндустрии

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Светлана Максимченко заявила, что сейчас все отечественные кинокомпании думают над перестройкой работы.

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"С учетом пандемии, с учетом последних событий, у нас втрое увеличилась стоимость производства фильмов - игровых и анимационных, серьезно выросли затраты на производство и дальнейший прокат", - уточнила спикер (цитата по ТАСС).

По ее словам, власти предпринимают исчерпывающие усилия для сохранения российской киноиндустрии. Сейчас важно проработать план дальнейшего развития и роста.

Прежде Ассоциация владельцев кинотеатров обратились к государству с просьбой о выделении поддержки на ближайшие несколько месяцев в размере 4,2 миллиарда рублей.

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