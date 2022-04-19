Cтоимость кинопроизводства в России выросла втрое

Власти принимают меры для сохранения отечественной киноиндустрии

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Светлана Максимченко заявила, что сейчас все отечественные кинокомпании думают над перестройкой работы.

"С учетом пандемии, с учетом последних событий, у нас втрое увеличилась стоимость производства фильмов - игровых и анимационных, серьезно выросли затраты на производство и дальнейший прокат", - уточнила спикер (цитата по ТАСС).

По ее словам, власти предпринимают исчерпывающие усилия для сохранения российской киноиндустрии. Сейчас важно проработать план дальнейшего развития и роста.

Прежде Ассоциация владельцев кинотеатров обратились к государству с просьбой о выделении поддержки на ближайшие несколько месяцев в размере 4,2 миллиарда рублей.

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