Канада ввела санкции против Набиуллиной

А также еще 13-ти российских физлиц

Правительство Канады сообщило о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

В санкционный список добавлены 14 физических лиц. Это в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен и Михаил Фридман.

Кроме того, ограничения вводятся в отношении Марии Лавровой, Мария Воронцовой, Катерины Тихоновой.

До этого Канада объявила, что вводит дополнительные санкции против "приближенных к руководителям России и Белоруссии".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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