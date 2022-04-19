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Канада ввела санкции против Набиуллиной

18:08
  • вторник
  • 19 апреля 2022

А также еще 13-ти российских физлиц

Правительство Канады сообщило о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

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В санкционный список добавлены 14 физических лиц. Это в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен и Михаил Фридман.

Кроме того, ограничения вводятся в отношении Марии Лавровой, Мария Воронцовой, Катерины Тихоновой.

До этого Канада объявила, что вводит дополнительные санкции против "приближенных к руководителям России и Белоруссии".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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