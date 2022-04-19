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Сервис "VK Работа" закрывают

18:39
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Сотрудники перейдут в другие проекты

Компания VK сообщила о скором закрытии сервиса "VK Работа", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

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Все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены, сотрудники перейдут в другие проекты VK.

"VK Работа" входит в портфель активов VK с 2019 года. Сервис развивался как самостоятельный рекрутинговый ресурс, при этом он был интегрирован с соцсетями VK и "Одноклассники".

Ранее стало известно, что в марте месячная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась до 74,7 миллиона человек. Ежедневно сервисом пользуются 50 миллионов юзеров.

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