ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсек ООН призвал к пасхальной гуманитарной паузе

18:47
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Речь идет о периоде с 21 по 24 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить боевые действия в Страстную неделю с 21 по 24 апреля.

Сдавшиеся украинские военные рассказали об отношении ВС России к пленным
Жители украинского района проголосовали за присоединение к ДНР

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в Страстную неделю, начиная со страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позволить ряду гуманитарных коридоров открыться", - цитирует генсека ООН "Интерфакс".

По его словам, организация готова отправить гуманитарную помощь на восток Украины и уже предоставила сторонам детальные планы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.