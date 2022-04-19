Генсек ООН призвал к пасхальной гуманитарной паузе

Речь идет о периоде с 21 по 24 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить боевые действия в Страстную неделю с 21 по 24 апреля.

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в Страстную неделю, начиная со страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позволить ряду гуманитарных коридоров открыться", - цитирует генсека ООН "Интерфакс".

По его словам, организация готова отправить гуманитарную помощь на восток Украины и уже предоставила сторонам детальные планы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"