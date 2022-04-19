Открыта регистрация на форум "Алтай. Территория развития-2022"

Прием заявок продлится до 30 апреля

Молодежный образовательный форум "Алтай. Территория развития-2022" пройдет на озере Ая с 29 мая по 3 июня. Как сообщили "ТВ Центру" организаторы мероприятия, прием заявок открыт до 30 апреля включительно.

Окружной форум Сибирского федерального округа соберет на своей площадке 500 участников из разных регионов страны.

В форуме примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие себя в сфере проектной, исследовательской деятельности, активно участвующие в общественной жизни и развивающие свою малую родину.

Регистрация открыта на платформе АИС "Молодежь России".

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