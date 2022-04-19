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Сергунина: в Москве принимают заявки на конкурс для представителей сферы гостеприимства

19:04
  • вторник
  • 19 апреля 2022

В столице начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" в номинациях для представителей сферы гостеприимства

В Москве до 16 мая можно подать заявку на конкурс "Московские мастера" в номинациях для представителей сферы гостеприимства. Главные условия — возраст старше 18 лет и российское гражданство.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и начинающих специалистов, включая студентов.

"В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнеров и денежные призы", — рассказала Сергунина (цитата по mos.ru).

Конкурс "Московские мастера" проводит правительство Москвы совместно с Московской Федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей). Ежегодно в нем принимают участие около 20 тысяч человек, представляющих свыше тысячи предприятий и организаций города Москвы.

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