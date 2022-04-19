Поврежденную украинскую технику будут ремонтировать чехи

Первый контракт - на танки Т-64
Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Яна Цехмайстерова сообщила журналистам, что фирмы страны будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники.
"Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы", - уточнила спикер военного ведомства, слова которой приводит РИА "Новости".
Ранее стало известно, что с соответствующей просьбой к Чехии обратились украинские власти.
В последние недели Прага направила в помощь Киеву ряд военных материалов, каких именно - не раскрывается.
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