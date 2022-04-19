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Поврежденную украинскую технику будут ремонтировать чехи

19:28
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Первый контракт - на танки Т-64

Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Яна Цехмайстерова сообщила журналистам, что фирмы страны будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники.

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"Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы", - уточнила спикер военного ведомства, слова которой приводит РИА "Новости".

Ранее стало известно, что с соответствующей просьбой к Чехии обратились украинские власти.

В последние недели Прага направила в помощь Киеву ряд военных материалов, каких именно - не раскрывается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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