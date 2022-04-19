Шольц вновь отверг перспективу ввода войск НАТО на Украину

Альянс не будет напрямую вмешиваться в конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом и другими лидерами, что в свете новой фазы российской спецоперации Запад продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине, передает ТАСС.

Вместе с тем Шольц вновь подчеркнул, что НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Запад называет происходящее "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет на Украину вооружение. Как неоднократно обращали внимание в Москве, подобные поставки станут законными целями для российских ВС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"