В Брянской области вышедшая из берегов река затопила дома и дороги

В ближайшие дни ситуация в регионе ухудшится

Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. Талые воды постепенно уходят, подтопления территорий исключены. А вот у жителей Брянской области испытания на прочность, похоже, только начинаются. Река Десна уже вышла из берегов. Затоплены дороги, дачные участки и подвалы домов. В ближайшие дни ожидается подъём уровня воды ещё на 2-3 метра. Не лучше ситуация и в Тверской области.

Точно оценить масштаб бедствия сотрудники МЧС сейчас могут только с помощью беспилотника. Из-за обильного таяния снега в Брянской области река Десна вышла из берегов и затопила домовладения. Первые этажи в домах ещё сухие, а вот хозяйства и огороды уже под водой.

Местные жители спасают имущество. Провизия и ценные вещи по полкам и чердакам. Резиновые сапоги не снимают. Пока прогноз благоприятный. Вода выше критической отметки не поднимется. Но если начнутся дожди, ситуация сильно осложнится.

Брянская область - сейчас самый проблемный по паводкам регион. Под водой оказались сотни приусадебных участков и несколько жилых домов. Подтоплены дороги. Движение перекрыто.

"Подтоплено 8 жилых домов с населением 23 человека. 472 приусадебных участка, 5 участков автодорог. При этом социально-значимых объектов в зоне подтопления нет", - сообщили в управлении МЧС по Брянской области.

Добраться до социально-значимых объектов местным жителям помогают спасатели. Где-то на машинах высокой проходимости, а где-то и вовсе на лодках. Там, где глубина достигла метра.

Весенние паводки – сезонное явление, признаются старожилы подтопленного посёлка Радица-Крыловка в Брянской области. Почти у каждого есть болотные сапоги и надувная лодка. В марте-апреле это плавсредство заменяет машину, шутят фермеры. На ней и в магазин, и в поликлинику, и даже собаку выгуливают. На участках сухого места не осталось.

Брянские спасатели ждут, что в ближайшие 2-3 дня вода в Десне поднимется на полметра. Но пока динамика положительная. За сутки прирост уровня воды составил не больше 4 сантиметров.

Устраняют последствия весеннего половодья и в Тверской области. Отрезанными оказались сразу несколько районов. За обстановкой круглосуточно следят спасатели. Людям подвозят запасы продовольствия и медикаментов. В любой момент из берегов могут выйти сразу три реки.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"