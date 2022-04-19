Льготное кредитование и перенастройка рынка труда: как власти поддержат экономику

В правительстве обсудили, что нужно сделать в условиях санкций

Правительство обяжет банки раскрывать полную информацию о реальной стоимости ипотеки. Как пояснил на заседании президиума Комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер-министр России Михаил Мишустин, такая мера обеспечит более открытую конкуренцию между финансовыми организациями. Обсудили и специальные программы льготного кредитования для системообразующих предприятий. Мэр Москвы, который является первым заместителем председателя Комиссии на заседании рассказал о том, как помочь рынку труда.

Санкционного блицкрига не получилось. Российская экономика выстояла, но все же понесла потери. Задача правительства, пояснил сегодня премьер Мишустин, в кратчайшие сроки минимизировать последствия экономических ограничений, введенных против нашей страны. Особое внимание в такой ситуации, разумеется, уделяется системообразующим предприятиям.

"Для таких организаций правительство разработало специальные программы льготного кредитования. Финансы идут в первую очередь на пополнение оборотных средств. Сейчас крайне важно дать нашим ведущим производителям возможность оперативно перестроить работу и найти новых поставщиков или покупателей", - заявил Мишустин.

Впрочем, льготное кредитование доступно не только крупному, но и среднему, а также малому бизнесу. Получить деньги в банке стало гораздо проще. Учитывая, что поручителем по таким займам выступает государство, финучреждения выдают их с большой охотой. То есть деньги в экономику идут быстрее, что крайне важно в нынешней непростой ситуации.

"На сегодняшний момент уже работают, то есть реально идут выдачи, по девяти программам. Выдано кредитов на сумму более 260 миллиардов рублей. При этом более половины выдано за последнюю неделю, то есть у нас темп действительно существенно увеличился по реализации этих программ", - заявил Максим Решетников, министр экономического развития России.

Отдельное внимание сейчас приковано к регионам. Им уже обещана финансовая поддержка, а также помощь в закупке лекарств и медицинских изделий. Особо важное направление работы - рынок труда. Ситуацию там, пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, который является первым заместителем председателя Комиссии, мониторят в ежедневном режиме, перенастраивая под новые санкционные реалии.

"Мы видим некую волатильность на рынке труда. Сверхкритических явлений нет. Программы, запущенные Минтруда, действуют. Параллельно запускаются программы, мониторятся ситуации со стороны регионов. Критических ситуаций в настоящее время нет. Мы должны держать руку на пульсе", - заявил Собянин.

Хорошие новости глава правительства озвучивает и для граждан. Теперь те, кто захочет взять ипотеку, будут знать ее полную стоимость при заключении договора. Никаких скрытых комиссий или страховок.

"Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придётся уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заёмщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия", - заявил премьер Мишустин.

В перспективе должен снизиться и процент. Во всяком случае финансовую ситуацию в стране удалось взять под контроль. Банк России не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки.

"Банк России с 11 апреля снизил ключевую ставку до 17%. При этом мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказал Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Банка России.

Однако работы еще много, подчеркнул Михаил Мишустин, напомнив правительству, что очень важно контролировать качество и сроки исполнения всех принятых решений в рамках антикризисных мер. Анализировать, как они влияют на экономику и жизнь людей, и, если нужно, оказывать дополнительную поддержку.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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