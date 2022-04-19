Джонсон "чистосердечно извинился" за вечеринки в пандемию

Но в отставку уходить отказался

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил во вторник перед депутатами парламента страны.

Он сообщил, что уже оплатил штраф, выписанный за нарушение карантина по коронавирусу. Речь идет о ставших достоянием общественности вечеринках, которые в самый разгар пандемии, в июне 2020-го, устраивались в резиденции Джонсона на Даунинг-стрит.

"Я использую сегодняшнюю возможность повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин", - сказал Джонсон (цитата по ТАСС).

Уточняется, что в ходе выступления премьера ряд оппозиционных депутатов призвали его сложить полномочия, тот проигнорировал эти требования.

Ранее Джонсон пообещал извлечь уроки из скандала, а также внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров.

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