ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джонсон "чистосердечно извинился" за вечеринки в пандемию

20:02
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Но в отставку уходить отказался

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил во вторник перед депутатами парламента страны.

Борису Джонсону запретили въезд в Россию
Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Он сообщил, что уже оплатил штраф, выписанный за нарушение карантина по коронавирусу. Речь идет о ставших достоянием общественности вечеринках, которые в самый разгар пандемии, в июне 2020-го, устраивались в резиденции Джонсона на Даунинг-стрит.

"Я использую сегодняшнюю возможность повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин", - сказал Джонсон (цитата по ТАСС).

Уточняется, что в ходе выступления премьера ряд оппозиционных депутатов призвали его сложить полномочия, тот проигнорировал эти требования.

Ранее Джонсон пообещал извлечь уроки из скандала, а также внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.