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Путин принял приглашение Пашиняна посетить Ереван

20:10
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Визит состоится во второй половине 2022 года

По итогам переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник стало известно, что президент России принял приглашение армянского премьера посетить Ереван во второй половине 2022 года в привязке к саммиту ОДКБ, пишет ТАСС.

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Лидеры высказались за недопустимость политизации темы пандемии, указали на необходимость всеобщих усилий для преодоления ее последствий.

Также Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах, выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних санкций.

Кроме того, Путин и Пашинян подтвердили намерения сообща преодолевать вызовы из-за санкций, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности.

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