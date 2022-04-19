Авиация России поразила 31 объект ВСУ

Минобороны отчиталось о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России провело вечерний брифинг о ходе военной специальной операции на Украине.

Как сообщил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка "Бук-М1", а около н. п. Калиново-Попасное — два опорных пункта.

Кроме этого, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины, в том числе 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, и склад боеприпасов для РСЗО.

Ранее Минобороны рассказало о ситуации на заводе "Азовсталь". С 14.00 19 апреля Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.

Подробнее о ситуации на Украине смотрите репортаж "ТВ Центра":

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