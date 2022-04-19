В Англии наденут траурные повязки из-за смерти сына Роналду

Акция состоится 19 апреля

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги футболисты "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" проведут траурную акцию, сообщается на сайте "МЮ".

Игроки обеих команд будут играть с черными траурными повязками. Это связано со смертью новорожденного сына португальского форварда "Манчестера" Криштиану Роналду.

Кроме того, стало известно, что фанаты "Ливерпуля" договорились провести акцию поддержки Роналду с трибун - они начнут аплодировать на седьмой минуте (Роналду всю карьеру выступает под седьмым номером).

Матч состоится 19 апреля.

Новости о гибели новорожденного сына португальца пришли вечером 18 апреля. Его девушка Джорджина Родригес была беременна двойней. Мальчик скончался, девочка выжила.

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