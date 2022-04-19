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ООН: сама идея о ядерной войне немыслима

20:55
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Позицию генсека организации озвучил его официальный представитель

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-конференции в пятницу высказался о возможности ядерного конфликта в мире.

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"Как мы и говорили, даже сама идея о ядерном конфликте немыслима", - сказал он (цитата по ТАСС).

Дюжаррик при этом добавил, что применение химического или биологического оружия было бы "ужасным нарушением международного права".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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