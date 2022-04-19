США могут ввести новые санкции против России на этой неделе

Какие именно - пока не разглашается

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге с журналистами во вторник спросили, можно ли ожидать новых санкций со стороны Вашингтона в отношении России на этой неделе.

"Таковые могут быть", - ответила спикер Белого дома (цитата по ТАСС).

Она добавила, что власти США все еще изучают этот вопрос. О каких именно ограничительных мерах может идти речь, Псаки не уточнила.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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