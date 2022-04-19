"Непреодолимый вызов": Шольц об эмбарго на российский газ

Санкции Запада обернутся проблемами для него самого

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с другими мировыми лидерами во вторник заявил, что санкции против России будут иметь серьезные последствия для Запада.

Отдельно политик остановился на возможном эмбарго на российский газ.

"Растущие цены на уголь, нефть и газ, конечно, являются вызовом для такой богатой страны, как Германия. Для некоторых стран их едва ли можно преодолеть", - признал Шольц, которого цитирует ТАСС.

Он добавил при этом, что Берлин готовился к снижению зависимости от импорта российских энергоносителей еще до начала Москвой спецоперации на Украине.

"Вы знаете наши амбициозные планы - построить трубопроводы и терминалы, насколько быстро это возможно", - заключил канцлер.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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