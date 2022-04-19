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Россия вновь откроет гумкоридор для выхода боевиков с "Азовстали"

22:57
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Сдаться можно будет с 14:00 мск 20 апреля

Минобороны России вновь предложило боевикам нацбатальонов и наемникам, которые сейчас укрываются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сложить оружие. Это можно сделать безопасно для жизни с 14:00 (мск) 20 апреля, сообщили в оборонном ведомстве.

"Руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует  сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной  медицинской помощи", - сказал на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Россия призывает власти в Киеве отдать указания боевикам на "Азовстали" прекратить сопротивление и выйти по гумкоридорам, а командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих - принять решение сложить оружие.

20 апреля ВС России и силы ДНР по всему периметру "Азовстали" прекращают боевые действия на период режима тишины, гумколонны с автобусами и машинами скорой помощи будут заблаговременно развернуты на трех направлениях: первая гумколонна - с западного направления на улице Шевченко; вторая - с восточного направления на проспекте Победы; третья - с северного направления на улице Таганрогская.

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