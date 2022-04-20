Испугавшийся кролика Байден превратился в интернет-мем

Поведение президента США обсуждают в соцсетях

Главный герой интернет-мемов решил остаться с нами надолго. Кто этот герой? Любой выход на публику Джо Байдена дает богатый материал сторонникам тайных теорий, психиатрам и авторам карикатур. Общение президента с кроликом в ходе празднования Пасхи породило несколько версий.

Ряженый явно напугал американского лидера. Пользователи соцсетей по-своему описали ситуацию: "Видно, что кролик настоящий, а вот президент выдуманный".

Сцену назвали "Байден в стране чудес". Супруга Джилл напоминает президенту, когда нужно помахать рукой. Карикатуры с кроликом последовали немедленно: "Проводи меня домой, Харви!". Выходы Байдена давно превратились в театр мимики и жеста. Пожать руку невидимому собеседнику - это в его стиле. Комментаторы просят отпустить старика на покой и не мучить пожилого человека! Но Байден понимает, что публике с ним весело, и во вторник сообщает Бараку Обаме, что будет баллотироваться на новый срок! По крайней мере, так пишет газета The Hill.

Культ героев, воспетый Голливудом, у Америки в крови! За такими мачо любой избиратель пойдет. У Эммануэля Макрона в воскресенье второй тур выборов. Победа не кажется безусловной. Мало кто воспринимает французского лидера как образец мужественности. Но Макрон решил продемонстрировать избирателю волосатую грудь, мол, и я не лыком шит. Публика посмеялась. Картинка стала вирусной, пародийные снимки, возможно, поднимут рейтинг кандидата. Даже на французском ТВ была дискуссия по этому поводу.

Меньше всего из мировых лидеров везет Борису Джонсону. Вот свежая публикация – обложка газеты "Дэйли Стар" во вторник. В центре – просьба к инопланетянам – "Не облучайте нас". Рядом, помельче, портрет премьера Джонсона с подписью: "Лжец, идиот и шут". Что думают 72 процента британцев о премьере.

Видимо, этот цирк будет продолжаться долго. Особенно, если на второй срок отважится Джо Байден, у которого, очевидно, в действительности всё не так, как на самом деле.

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