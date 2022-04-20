Эксперт: Зеленский сидит на наркотиках, чтобы заглушить страх

Президент Украины не хочет быть сакральной жертвой

Почему пропагандистская война против России зашла уже за грань абсурда? Чего добиваются западные страны, подталкивая Киев к продолжению боевых действий? Какую выгоду в политике и экономике рассчитывают получить американцы и европейцы, принеся Украину в жертву своим интересам?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с политологом Сергеем Марковым.

"Зеленский является ярким символом современной Украины. Хотя есть и личностный момент. Он же поминает, что американцы могут в любой момент им пожертвовать. Зеленский понимает, что может быть сакральной жертвой, поэтому он сидит на наркотиках, чтобы заглушить страх", - рассказал Марков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"