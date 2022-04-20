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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:41
  • среда
  • 20 апреля 2022

Они проявили настоящее мужество

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Рядовой Василий Шпильчин в составе тактической группы в ходе освобождения одного из населённых пунктов уничтожил 26  вооружённых националистов, готовивших нападение на российских военных, они продвигались к вокзалу, который также занят боевиками.

Командир отдельного медицинского батальона, подполковник Хазби Макоев после артиллерийского обстрела полевого  госпиталя был контужен и потерял сознание. Но придя в себя, сразу приступил к организации эвакуации для спасения раненых. С начала специальной военной операции батальон подполковника Макоева оказал помощь более чем тысячи российских военных.

Экипаж командира танковой роты старшего лейтенанта Андрея Скачкова уничтожил до 10 националистов, грузовик с боеприпасами и укрепления противника. Во время боя Андрей Скачков, невзирая на угрозу собственной жизни, прикрыл подбитый российский танк своей машиной и  уничтожил огневые точки противника.

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