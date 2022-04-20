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В Приморье ввели особый противопожарный режим

08:42
  • среда
  • 20 апреля 2022

В ряде районов запрещено разводить открытый огонь в лесу

Особый противопожарный режим введен в трех районах Приморья - Уссурийском, Михайловском и Фокино. Жителям запрещено ходить в лес, разводить открытый огонь, сжигать мусор и вести другие огнеопасные работы, сообщает "ТВ Центр".

По данным МЧС, в лесах Приморского края ежедневно фиксируются десятки новых очагов пожаров. За прошедшие сутки ликвидировано 36 возгораний на общей площади более тысячи 400 гектаров.

В некоторых районах Новосибирской области огонь уже вплотную подобрался к хозяйственным постройкам и жилым домам. Сложная ситуация и в Омской области, огонь угрожает целым поселкам - спасатели отмечают, что причиной возгораний, в основном, становится человеческий фактор.

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