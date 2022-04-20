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Высланные из Японии российские дипломаты вылетели в Москву

08:18
  • среда
  • 20 апреля 2022

Японские телеканалы вели прямую трансляцию из аэропорта Ханэда.

Японские СМИ уделили большое внимание отправке на родину российских дипломатов, объявленных Токио персонами нон грата. Прямую трансляцию из аэропорта Ханэда вел телеканал NHK.

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Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов и сотрудников торгпредства в начале апреля. Премьер-министр Фумио Кисида объяснил это решение "текущей ситуацией на Украине".

Утром 20 апреля дипломатов на территорию посольства пришли проводить их коллеги и друзья. Посол России в Японии поблагодарил сотрудников за работу. Михаил Галузин назвал действия Токио недружественными и политизированными. Самолет авиакомпании "Россия" под прицелами телекамер вылетел из токийского аэропорта, передает РИА Новости.

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