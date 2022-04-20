ВС России ликвидировали штаб украинской теробороны в Херсоне

Здание школы было набито оружием

Штаб подразделения украинской территориальной обороны обнаружили российские военные в одной из школ Херсона. Само здание и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.

"Российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в херсонской школе... Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт", - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что помещения прежде всего обследовали на наличие мин и взрывоопасных предметов. После чего все оружие и боеприпасы вывезли, а здание школы-сада передали администрации города. Благодаря обнаруженным в штабе документам российским военнослужащим удалось выйти на участников теробороны Херсона и вскрыть другие схроны с оружием, приводит сообщение Минобороны ТАСС.

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