Мария Шарапова впервые станет мамой

Теннисистка объявила о беременности

Мария Шарапова в день своего 35-летия сообщила, что ждет ребенка. Беременность стала для нее первой.

Теннисистка опубликовала фото с пляжа. На снимке хорошо виден округлившийся живот.

"Драгоценные начинания!!! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией", - написала теннисистка в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Мария Шарапова не замужем, но в декабре 2020 года она объявила о помолвке с английским бизнесменом Александром Гилксом. Дата свадьбы неизвестна.

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