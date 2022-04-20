Мария Шарапова впервые станет мамой

Теннисистка объявила о беременности
Мария Шарапова в день своего 35-летия сообщила, что ждет ребенка. Беременность стала для нее первой.
Теннисистка опубликовала фото с пляжа. На снимке хорошо виден округлившийся живот.
"Драгоценные начинания!!! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией", - написала теннисистка в одной из запрещенных в России социальных сетей.
Мария Шарапова не замужем, но в декабре 2020 года она объявила о помолвке с английским бизнесменом Александром Гилксом. Дата свадьбы неизвестна.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"