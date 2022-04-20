ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителям столицы пообещали тепло и небольшой дождь

09:19
  • среда
  • 20 апреля 2022

Атмосферное давление близко к норме

Тепло из Москвы не уходит: синоптики обещают в среду плюс 15 градусов. Весеннее настроение жителям столичного региона может подпортить небольшой дождь и порывистый ветер.

Тепло и сыро: москвичам посоветовали взять зонты
"Пробьется тепло": в Гидрометцентре сообщили о потерявшем силу антициклоне

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, по югу Подмосковья местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15 градусов, по области от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Атмосферное давление изменится незначительно. К вечеру оно составит 749 миллиметров ртутного столба, это близко к норме. Ветер будет дуть с востока, со скоростью 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.