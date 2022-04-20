Жителям столицы пообещали тепло и небольшой дождь

Атмосферное давление близко к норме

Тепло из Москвы не уходит: синоптики обещают в среду плюс 15 градусов. Весеннее настроение жителям столичного региона может подпортить небольшой дождь и порывистый ветер.

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, по югу Подмосковья местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15 градусов, по области от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Атмосферное давление изменится незначительно. К вечеру оно составит 749 миллиметров ртутного столба, это близко к норме. Ветер будет дуть с востока, со скоростью 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"