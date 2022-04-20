В Мариуполе вновь откроют гуманитарный коридор из "Азовстали"

Боевики смогут сложить оружие

Ракетные войска и артиллерия за ночь поразили более тысячи военных объектов Украины. Как сообщили в Минобороны, уничтожены пункты управления, склады топлива и техника противника. Тактическая и армейская авиация ВКС нанесла удары по 73-м военным объектам. Тем временем в Мариуполе с двух часов дня Россия вновь открывает гуманитарные коридоры для выхода боевиков, которые укрываются на заводе "Азовсталь". Накануне украинские военные под давлением националистов не смогли покинуть территорию.

Работа артиллерии на заводе "Азовсталь". Огонь плотный – разрывы почти каждую секунду. Осознавая безвыходность положения, к ополченцам ДНР вышли пятеро украинских военных. У одного из них – серьезное ранение в руку. Но далеко не все могут сдаться в плен, даже если хотят. Тело солдата с пулевым отверстием в затылке обнаружил отряд народной милиции. В руке – листовка, призывающая сложить оружие.

Греческие СМИ сообщают, что в Мариуполе погиб служивший в украинском бандформировании "Азов" (запрещен в России) боевик с позывным "грек Михаил". Один из тех, кто в начале апреля вместе с президентом Зеленским обращался за поддержкой к парламенту. В Афинах это спровоцировало скандал, многие депутаты отказались слушать националиста и покинули зал. Всем без исключения иностранным наемникам, а также украинским военным, скрывающимся на "Азовстали", в среду вновь предложено сдаться. С 14 часов будут открыты три гумкоридора. Российская сторона гарантирует сохранить пленным жизнь и оказать медицинскую помощь.

Отряды народной милиции Луганской республики взяли под контроль город Кременная. Украинские военные покинули позиции, бросив бронетехнику. А в Попасной из-под огня украинской артиллерии вывели четверых мужчин и пожилую женщину. Их доставили Первомайск и разместили в общежитии. Люди рассказывают, как лишились домов.

Город Балаклею еще недавно обстреливали ВСУ и националисты. Сейчас российские военные доставляют сюда гуманитарную помощь. При содействии наших специалистов открыли медпункт. Лекарства выдают по заранее составленным спискам. Тут же консультация врача.

А это кадры боевых вылетов Су-34 ВКС России. Работая в парах, экипажи бомбардировщиков нанесли удары по заглублённым долговременным укреп-позициям националистов и складам с вооружением, в том числе иностранного производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"