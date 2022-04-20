Полянский: Запад использует Украину как "пушечное мясо"

Забота Запада об Украине носит весьма эгоистичный характер

Коллективный запад получает выгоду от поставок Украине устаревших образцов вооружения. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. Европейские государства избавляются от фактически бесполезной техники, а производители оружия подсчитывают прибыль от увеличения оборонных заказов. Также на заседании обсудили работу западных биолабораторий, которые нашли на Украине. Наши дипломаты передали доказательства.

Россия обнародовала новые свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины. Документы, переданные Совбезу ООН, в очередной раз доказывают, что Киев в нарушение международной конвенции занимался созданием токсинного оружия. Запад же, который по-прежнему отказывается признавать очевидное, использует Украину исключительно в корыстных целях, заявил заместитель постпреда России при ООН.

"Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как "пушечное мясо" в вашей опосредованной войне с Россией "до последнего украинца", - отметил Дмитрий Полянский.

Впрочем, западные политики даже не пытаются этого скрывать. Борис Джонсон заявил, что главная цель сейчас максимально усилить – читай, вооружить Киев. При этом британский премьер даже не допускает возможности успешного дипломатического диалога. Похожее мнение в интервью французскому телеканалу France 24 высказал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, вопрос может разрешиться только на поле боя.

Великобритания заявила о готовности поставить в страну самоходные зенитные установки. Пару недель назад военнослужащие Королевства провели для украинских солдат демонстрацию 13-тонных бронированных машин. Разумеется, с подачи британского премьер-министра, который сам сейчас в незавидном положении: оппозиция парламента требует отставки. Однако Джонсон лишь нелепо оправдывается, мол, не может покинуть пост в столь непростое для Украины время. Тем временем Канада отправит Киеву тяжелую артиллерию. Финляндия предоставит дополнительное вооружение. Румыния специально изменила законодательство, которое ранее запрещало поставки оружия странам, не входящим в НАТО. А США рапортуют об очередном пакете военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

"Продолжение отправки тяжёлых и наступательных вооружений не принесёт мир на Украину, а лишь приведёт к эскалации конфликта и усугубит гуманитарную катастрофу", - заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Такого же мнения придерживается и словацкая оппозиция. Национальный совет страны выступает против поставок на Украину комплексов С-300 и обсуждает отставку кабмина. Венгрия отказывается пропускать через свою территорию колонны с вооружением для Киева. А арабское издание и вовсе не стесняется в формулировках, заявляя, что Украина - всего лишь театр, а ее президент - директор по связям с общественностью.

"Сценарий написан за закрытыми дверями в Вашингтоне, который не захотел посвящать в него европейцев", - пишет СМИ.

Сценарий этот попытался коротко пересказать американский блогер, объяснив подписчикам, в чем суть происходящего. При этом влияние санкций на самих их авторов очевидно уже сейчас. Власти Латвии ввели так называемый режим энергокризиса по нефтепродуктам. Это означает, что государству пришлось вскрыть резервы, которых хватит максимум на 90 дней. Вывозить нефть из страны теперь запрещено, а выдаваться нефтепродукты будут только с разрешения полиции и службы госдоходов. И это при том, что еще пару недель назад президент выступал против российских энергоносителей. Китай и Саудовская Аравия всерьез обсуждают отказ от расчета в долларах. А это уже означает серьезные последствия не только для Америки, но и всего мирового финансового рынка.

Анна Пешехонова, Павел Румянцев, "ТВ Центр".

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