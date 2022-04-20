Как российские регионы переживают половодье

Спасатели дежурят круглосуточно

В десятках российских регионов устраняют последствия весеннего половодья. Работы идут в Поволжье, а также в регионах Центрального федерального округа. Особенно сложная ситуация в Брянской области. Там большая вода отрезала несколько населенных пунктов. Спасатели организовали лодочную переправу.

В подвале, во дворе, в теплицах, за домом - вода. Это частный сектор Брянска. Район между рекой Десна и озером Старуха, которые вышли из берегов - их уровень поднялся на 20 сантиметров выше нормы. Затоплены как минимум четыре дома и около сотни приусадебных участков. 5 автомобильных дорог и низководный мост. Движение перекрыто.

Посёлок Радицу-Крыловку затапливает уже неделю. Сейчас здесь круглосуточно дежурят спасатели, они проложили мостки и организовали лодочную переправу по населённому пункту и автомобильную, машинами высокой проходимости, до областного центра.

В крохотной деревне Чаново под Ярославлем из-за большой воды жители на 5 дней оставались отрезанными от райцентра. Размыло единственную дорогу. В деревне около 30 домов, но нет ни магазина, ни медпункта. Сейчас дорогу восстанавливают. Вместе с ремонтниками работать вышли и сами жители.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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