Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Никиты Киреева

У мальчика редкое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 16-летнего Никиты Киреева. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика редкое онкологическое заболевание. Он уже перенёс 4 курса химиотерапии. Чтобы победить недуг и вернуться к обычной жизни, Никите необходим дорогостоящий препарат. И благодаря вам у семьи есть деньги на него. Вся необходимая сумма собрана. Опубликовано письмо от мамы Никиты.

У фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. У шестилетнего Димы Боронина очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание - синдром Алажиля. Из-за поломанной хромосомы в его печени недоразвиты желчные протоки - там скапливается желчь, которая должна поступать в кишечник, а попадает - в кровь. Оседая под кожей, она вызывает невыносимый зуд. Страдают и другие органы, а организм недополучает питательные вещества. Чтобы смягчить течение болезни и облегчить жизнь ребёнку, нужен новый препарат "Ливмарли". Но стоит он больше семи миллионов рублей. Родители собрать такую сумму не в силах.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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