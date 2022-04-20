В Петербурге началась навигация по рекам и каналам для маломерных судов

В этом году ожидается настоящий туристический бум

Долгожданное открытие сезона - в Петербурге началась навигация маломерных судов по рекам и каналам. Число желающих прокатиться на прогулочных теплоходах и увидеть красоты города на Неве постоянно растёт.

Это самое первое отправление экскурсионного теплохода от знаменитого Аничкова "моста с конями" в нынешнем году. На палубе нет свободных мест: на причале говорят — все билеты раскупили заранее. Открытие навигации переносили несколько раз из-за погоды.

Увидеть Петербург с воды и замереть. От восхищения. Оказывается, это давняя, но "отложенная на потом" мечта многих россиян. Город на Неве - он же свой, всегда открыт для посещения, говорят туристы. И теперь, когда недоступны международные направления, многие с удовольствием едут по заветным "домашним" маршрутам.

Начавшийся туристический сезон — наконец-то без привычных санитарных ограничений. Можно спокойно дышать невским воздухом без медицинской маски, не думать о соблюдении социальной дистанции.

Два последних года все компании, которые заняты в туристическом бизнесе, фактически работали себе в убыток. Сезонный судоходный бизнес вообще с трудом удержался на плаву. В 2020-м туристическая навигация началась только в конце июля, в 2021-м - в июне. А из-за интервальной рассадки, вызванной ковидными ограничениями, пассажиропоток падал почти вдвое.

"К сожалению, нам пришлось большое количество кредитов взять, чтобы сохранить наш коллектив, наш штат. Потому что уволить капитана довольно просто, а вот найти потом нового - большая проблема", - рассказал генеральный директор судоходной компании Юрий Набатов.

Зато теперь капитаны прогулочных теплоходов - фактически у руля возрождения экскурсионного судоходства в Петербурге. В этом сезоне в городе ожидается настоящий туристический бум. Сейчас в северной столице действует около 15 прогулочных маршрутов по рекам и каналам, включая ночной, под разведенными мостами — все они начинают свою работу постепенно, по мере потепления. К майским праздникам появится несколько новых водных трасс — в том числе для того, чтобы обойти неприглядный пока в своей реконструкции Биржевой мост на стрелке Васильевского острова.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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