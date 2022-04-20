Автобус с охранниками тюрьмы взорвался в Турции

Есть жертвы, власти предполагают теракт

Турецкие власти рассматривают версию теракта после взрыва автобуса с охранниками тюрьмы в Бурсе. По предварительным данным, один человек погиб, число раненых уточняется.

"Взрыв по неизвестной причине произошел в автобусе, перевозящем охранников тюрьмы в районе Орхангази Бурсы. Инцидент произошел около 07.30", - сообщила турецкая газета Hurriyet.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Сильно поврежденный взрывом автобус отбуксировали на заправочную станцию. Полиция выясняет причину взрыва, допрашивает тюремный персонал. На основании этих показаний сделан вывод о возможности теракта.

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