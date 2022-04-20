Бочкарев: скоропомощной комплекс для ГКБ им. Боткина построен более чем наполовину

Завершить строительство комплекса планируется до конца года

Скоропомощной комплекс для больницы им. Боткина в Москве построен на 57%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, на объекте завершены монолитные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, стен и перегородок из гипсокартонных листов, фасадов и кровли, отделочные работы.

Завершить строительство комплекса планируется до конца текущего года.

Площадь здания составит 16 тысяч квадратных метров. На крыше оборудуют вертолетную площадку. Для удобства врачей и пациентов здание соединят отапливаемым переходом с кардио-терапевтическим корпусом.

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