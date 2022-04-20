Су-34 нанесли удар по подземным укреплениям боевиков на Украине

Результаты поражения фиксировали беспилотники

Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту украинских националистов. Минобороны России опубликовало видео операции.

"В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, используемым националистическими формированиями", - заявили в военном ведомстве. Там добавили, что уничтожены также склады с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

На кадрах виден взлет Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Далее показан момент авиаудара по промышленной застройке, здания напоминают строения завода "Азовсталь" в Мариуполе. Результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники, передает ТВЦ.

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