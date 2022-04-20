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Су-34 нанесли удар по подземным укреплениям боевиков на Украине

10:17
  • среда
  • 20 апреля 2022

Результаты поражения фиксировали беспилотники

Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту украинских националистов. Минобороны России опубликовало видео операции.

Минобороны показало боевое применение Су-34 в ходе спецоперации
Минобороны рассказало о работе российских Су-34 на Украине

"В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, используемым националистическими формированиями", - заявили в военном ведомстве. Там добавили, что уничтожены также склады с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

На кадрах виден взлет Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Далее показан момент авиаудара по промышленной застройке, здания напоминают строения завода "Азовсталь" в Мариуполе. Результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники, передает ТВЦ.

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